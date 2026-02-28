Beşiktaş, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Kocaeli
18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.
36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Beşiktaş, Kocaelispor karşısında öne geçti. Cerny'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Agbadou, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.
62. dakikada Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta Balogh, rakip takım ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.
72. dakikada Oh'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerny'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+3. dakikada rakip ceza sahası içinde kaleci Gökhan Değirmenci'yle karşı karşıya kalan Olaitan'ın vuruşunda, Gökhan Değirmenci topu ayağıyla çıkardı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, ligde 16 sezon sonra gittiği Kocaeli deplasmanında tek golle sahadan galip ayrılarak puanını 46'ya çıkardı.
Emmanuel Agbadou ilk golünü attı
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Derbiye kayıpsız gidiyor
Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor.
Ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında kazanarak puanını 46'ya yükseltti.
Beşiktaş, ligin 25. haftasında "Dolmabahçe"de konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.
Üst üste 20. maçta da gol buldu
Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.
Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 karşılaşmada (Alanyaspor ve Göztepe) gol sevinci yaşayamamış ve sahadan yenik ayrılmıştı.
Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.
Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.
Son iki maçta kalesini gole kapattı
Beşiktaş, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Süper Lig'de 23. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.
Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.
Oh, bu kez sessiz kaldı
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Kocaelispor deplasmanında gol yollarında etkili olamadı.
Devre arasında siyah-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, müsabaka boyunca pozisyona girmekte zorlandı.
Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı ilk 3 maçta da gol atmayı başaran Oh, bu kez gol kaydedemedi.
Kocaelispor'a yine kaybetmedi
Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, rakibine yine kaybetmedi.
Körfez ekibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 12 karşılaşmada yenilmedi.
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 12 lig maçından 11'ini kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olmuştu.