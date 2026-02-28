Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,906.00
BTC/USDT
65,500.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son durum - Hayfa İsrail - İran arasındaki gerilimde son durum- Kudüs İsrail - İran arasındaki gerilimde son durum - Tahran İsrail - İran arasındaki gerilimde son durum - Doha
logo
Gündem

Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Hacer Öztürk  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

Ordu

Saraçlı Mahallesi'nin Orta Saraçlı mevkisindeki yolda heyelan meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yol, güvenlik tedbiri alınarak ulaşıma kapatıldı. Aynı bölgedeki iki katlı ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Orta Saraçlı'nın yanı sıra ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen heyelan sahalarında incelemelerde bulundu.

Heyelanlarla ilgili bilgi veren Güler, iki gün önce meydana gelen heyelanda Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yolun blok halinde aşağıya indiğini söyledi.

Bölgeye ulaşımın tali yollardan sağlandığını belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah'tan cana gelen bir zarar yok. Toparlanacak ama çok şiddetli bir heyelan. Geçen sene de 920 heyelan olmuştu, şimdi de aynı heyelanlar devam ediyor. İki gün daha yağmur ve kar bekleniyor, dolayısıyla daha da artabilir bu. Tedbirleri aldık, yoğun bir çalışma içindeyiz. Gerçekten örnek, yani ders kitaplarında gösterilecek bir heyelan şeklinde. Acı ama gerçek. Tedbirler almamız lazım. Bundan sonraki çalışmalarda bu gerçeği göz önüne alarak yeni yerleşim yerlerini oluşturmamız gerekiyor, sondajla birlikte."

Öte yandan Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki heyelan, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi ve müzakere masasına dönüş için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin korunması için üzerine düşeni yerine getirmeye devam edecektir
Adalet Bakanı Gürlek: Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir

Benzer haberler

Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor

Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yol ulaşıma açıldı

İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet