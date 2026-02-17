Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
Adana'da heyelan nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
Adana
Feke ilçesi Arıkayası mevkisinde kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan heyelanda helikopter pisti ve yolun tek şeridi çöktü.
Karayolları ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak tek yönlü sağlanıyor.
Ekiplerin çalışması ve bölge dronla görüntülendi.
