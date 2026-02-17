Dolar
logo
Gündem

Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor

Adana'da heyelan nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

Ömer Faruk Aygören  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Aygören/AA

Adana

Feke ilçesi Arıkayası mevkisinde kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan heyelanda helikopter pisti ve yolun tek şeridi çöktü.

Karayolları ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak tek yönlü sağlanıyor.

Ekiplerin çalışması ve bölge dronla görüntülendi.

