Dolar
44.09
Euro
51.01
Altın
5,091.47
ETH/USDT
1,996.10
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
12,545.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor
logo
Yaşam

Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

Adana'da devlet desteğiyle kurduğu çikolata imalathanesinde 8 kadını istihdam eden 40 yaşındaki Meliha Bulut, satışa sunduğu lezzetlerle hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

Yakup Sağlam  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bulut, 15 yıl gıda sektöründe çalıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bulut, edindiği tecrübeyi kendi iş yerinde değerlendirme hedefiyle 2021'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme desteğinden yararlanan Bulut, aynı yıl Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde çikolata imalathanesi kurdu.

İmalathanesinde 30 çeşit çikolata yapan Bulut, ürünlerini perakende ve toptan satmaya başladı.

Bulut, işini büyütmek için geçen yıl Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

Proje kapsamında verilen destek sayesinde yeni makine ve ekipmanlar alan Bulut, istihdam ettiği 8 kadınla hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

Ayda ortalama 1 ton çikolata üretiyorlar

Meliha Bulut, AA muhabirine, devlet desteğiyle kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedefine ulaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bulut, "İşletme kurmamdaki en büyük amacım, çocukların katkı ve koruyucu madde olmadan çikolata tüketmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmaktı." dedi.

Bulut, farklı illerden sipariş aldıklarını, ayda ortalama 1 ton çikolata ürettiklerini anlattı.

Sektörde 6'ncı yıla girdiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Başlangıçta bireysel müşterilerimiz için üretim yapıyorduk, daha sonra Adana'daki işletmelerden gelen talep üzerine onların da üretimine destek olmaya başladık. Bu anlamda tabii ki desteğe ihtiyacımız vardı. ÇKA'nın SEECO Projesi kapsamında üretim bandımıza yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Bu makine ve ekipmanlar daha fazla ve kusursuz üretim yapmamıza destek oldu."

"İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var"

Bulut, çikolata çeşidini 30'dan 50'ye çıkarmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın dayanışmasını ve istihdamını destekleyen biri olarak, Türkiye'deki kadın işletmecilerin sayısının artmasını gönülden istiyorum. İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var. Bunları kesinlikle araştırmalarını ve faydalanmalarını isterim. Ben de öyle başladım. Önce kendilerine güvenmelerini ve kadın istihdamına dayalı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Benzer haberler

Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

Kadın girişimci devlet desteğiyle dondurmada kendi markasını oluşturdu

Yeşilay, "Sağlıklı Yaşam Ligi"yle çocukların bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasını hedefliyor

Depremzede kadın, konteynerde kurduğu dikimevini KOSGEB desteğiyle büyüttü

Depremzede kadın, konteynerde kurduğu dikimevini KOSGEB desteğiyle büyüttü
KOSGEB, geçen yıl 9 bin 210 kadının işletme kurmasını destekledi

KOSGEB, geçen yıl 9 bin 210 kadının işletme kurmasını destekledi
Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet