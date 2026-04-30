Filistin'e Destek Platformu'nun da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İstanbul ve Ankara'da kınandı

Akşam namazının ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan gruptakiler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'in insanlığın sesi olan Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya karşı burada bulunduklarını söyledi.

Kabaktepe, "İsrail ne kadar haydutluk yapsa da biz, Filistin'in Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Burada mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise filodakilerin İsrail tarafından engellendiğini dile getirdi.

Kaya, "Belki yardımları Gazze'ye hiç ulaşmayacak ama biz şunu biliyoruz ki Sumud Filosu'ndakilerin ve bizlerin duaları, sesleri çoktan Gazze'ye ulaştı. Oradaki direnişte bir ve beraber olmanın sevincini, gururunu bugüne kadar yaşadık. İnşallah bugünden sonra da asla üzerimizden eksik olmayacak." diye konuştu.

"Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti"

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer de İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki 22 gemiye müdahale etmesinin ardından bütün dünyanın ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Filoda bulunanların Gazze'deki mazlumların yanında olmayı gaye edindiğine değinen Esmerer, "Bu katillere yeryüzünü dar etmemiz gerekir. Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti. 200 bin insanımızı yaraladı." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan protestoda İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atıldı.

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.

Saldırıya tepki gösteren grup, "Kararlılık ve umudun sesi olan Sumud'u selamlıyoruz" ve "Siyonist çetenin uluslararası sularda Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık iki haftadır dünyanın dört bir yanından bir araya gelen vicdanlı insanların Gazze'ye doğru yol alırken saldırıya uğradıklarını belirtti.

Sumud Filosu'nda suç teşkil eden hiçbir şey olmadığını dile getiren Dinç, "Bu gemilerde oyuncak, ilaç, su var. Bu gemilerde farklı bir şey yok. Bu gemilerde bulunan aktivistler de tamamen barışçıl bir eylem yapıyorlar. Gazze'deki bu ablukanın kırılmasını, bu soykırımın durmasını istiyorlar." dedi.

Bu yönüyle, gemilerin korunmasının önemine işaret eden Dinç, alıkonulanların bir an önce serbest bırakılması ve yaşananların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.

"Ortada bir korsanlık olayı vardır"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik bu saldırılarıyla her türlü barışçıl ve insani girişimi boğmaya, insanlığın direncini kırmaya, vicdanları susturmaya çalıştığını belirtti.

Bunun, Sumud Filosu'na yapılan açık bir terör saldırısı ve haydutluk olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu saldırıyla siyonist terör şebekesi, uluslararası hukuku tanımadığını, haydutlukta ısrar ettiğini göstermiş, soykırımcı kimliğiyle sabıkalı rezil siciline yeni suçlar eklemiştir." diye konuştu.

Bu saldırının bir korsanlık faaliyeti olduğuna işaret eden Uslu, "Ortada bir korsanlık faaliyeti ve açık bir insan kaçırma olayı vardır. Hiç kimsenin bu teröristliği, haydutluğu masumlaştırma hakkı yoktur. Dünya artık susmamalı. Bu korsanlığa 'dur' denmelidir. Dünyanın bütün vicdanlı insanları terör çetesine karşı birleşmelidir." ifadelerini kullandı.

"Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz"

ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal da İsrail rejiminin, tekneleri durdurunca yardımı engelleyebileceğini, sesleri kısınca cinayetlerini gizleyebileceğini sandığını söyledi.

Bu konuda yanıldıklarını belirten Ünal, "Her bir şehidimiz, her bir tutsak edilen kardeşimiz, bu direniş meşalesini daha da güçlendiriyor. Gazze bugün bir açık hava hapishanesinden, küresel bir direniş okuluna dönüşmüştür. Zalimlere buradan sesleniyoruz, açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum etmeye çalıştığınız Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz." dedi.

Alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Ünal, Gazze'ye insani yardım engellerinin kaldırılması, uluslararası toplumun yaptırım uygulaması ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından filoda bulunan ANFİDAP üyelerinin alıkonulmadan önce platforma gönderdikleri mesajlar dinletildi.

Bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.