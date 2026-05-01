DSÖ, Gazze'de sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu bildirdi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ateşkese rağmen abluka ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze genelindeki sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, sağlık hizmetlerinin son derece sınırlı olduğu ve toplumun büyük bir bölümünün sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı Gazze'nin kuzeyinde yeni bir aile sağlığı merkezinin kurulmasını desteklediğini belirten Ghebreyesus, bu merkezin, hizmetleri doğrudan toplulukların yaşadığı yerlere götürdüğünü belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık ihtiyaçları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerini geniş ölçekte yeniden kurmaya başlamak için temel ilaçlar ve malzemelerin Gazze'ye gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, temel ilaçlar üzerindeki bürokratik engeller ile Gazze'ye erişim kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğine de işaret etti.