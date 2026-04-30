Kudüs’te İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri sürerken, yaralama, gözaltı ve uzaklaştırmalar arttı İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri sürerken, yaralanma, gözaltı ve uzaklaştırma olaylarında artış yaşandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şuafat Mülteci Kampı’nda engelli kardeşi Mehdi el-Arabi’yi korumaya çalışan Muhammed el-Arabi isimli genci darbederek yüzünden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 15 dakika alıkonulan Mehdi el-Arabi’nin de darbedildikten sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa muhafızlarından İsmail Sıyam’ı Esbat Kapısı çevresinde gözaltına aldığı, daha sonra 7 gün süreyle Eski Şehir’den uzaklaştırma ve para cezası şartıyla serbest bıraktığı ifade edildi.

Ayrıca Aksa muhafızı İmran er-Recebi hakkında da 6 ay süreyle Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verildiği aktarıldı.

Silvan beldesinde ise İsrail güçleri ve belediyeye bağlı vergi ekiplerinin baskını sırasında esnafların kepenk kapattığı, mahallede kontrol noktaları kurulduğu ve iş yerleri ile araçlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hizma beldesi yakınlarında Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin Filistinli çobanlara ait koyunları çalmaya çalıştığı, yıl başından bu yana Kudüs Valiliği sınırlarında 425 küçükbaş hayvanın çalındığının tespit edildiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, söz konusu uygulamaların Filistinlileri ve geçim kaynaklarını hedef alan "sistematik bir politika" kapsamında yürütüldüğü, fiziksel saldırı, gözaltı, uzaklaştırma ve ekonomik baskıyı içerdiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail ordusunun baskın, gözaltı ve silahlı müdahaleleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış gözleniyor.

Batı Şeria’da 141 yerleşim birimi ve 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli yaşıyor, bunların yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs’te bulunuyor. Birleşmiş Milletler söz konusu bölgeyi işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ediyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.