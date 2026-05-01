Bakan Göktaş: Ailelerimizi güçlendiren, yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, doğum izinlerini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, aileleri, anneleri, çocukları ve büyükleri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsadığını belirtti.

"Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubu'muz ve Cumhur İttifakı'mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."