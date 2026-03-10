Dolar
44.05
Euro
51.26
Altın
5,170.65
ETH/USDT
2,055.60
BTC/USDT
70,403.00
BIST 100
13,145.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Yaşam

Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi

Adana’nın Seyhan ilçesinde öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı heykel, tablo ve süs eşyalarından oluşan 300 eser sergide bir araya getirildi.

Yakup Sağlam  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Milli Eğitim Bakanlığının çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle hayata geçirdiği "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri Adana'da sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda kentteki bir özel okulun öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp heykel, tablo, süs eşyası ve kıyafetler tasarladı.

Lise öğrencilerinin 2 aylık çalışmasıyla hazırlanan 300 eser, okulda sergilendi.

Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Çelik, okulun kurucusu Filiz Kepme ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Okul Müdürü Sezai Okan Bilgin, AA muhabirine, çalışma sayesinde öğrencilerin yardımlaşma, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Eserlerin atık malzemelerden üretildiğini dile getiren Bilgin, "Öğrenciler, artık yemek atıklarını atmıyor, hayvanlara veriyor veya gübre olarak kullanıyor. Projede öğrencilere doğa bilincini aşıladığımızı düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
TİHEK'ten vakıf üniversitesindeki din ve inanç temelli ayrımcılık iddialarına ilişkin açıklama
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi

Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi

Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

Yeşilay, "Sağlıklı Yaşam Ligi"yle çocukların bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasını hedefliyor

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor
Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu

Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet