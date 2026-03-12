Dolar
44.12
Euro
50.95
Altın
5,131.05
ETH/USDT
2,045.20
BTC/USDT
69,700.00
BIST 100
13,303.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınadı.

Muhammet Tarhan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

İstanbul

Bakanlık, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığının ortada olduğu vurgulanan açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Türkiye'nin Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama

Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet