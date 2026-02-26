Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, 1992'de sivillere yönelik gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nı lanetledi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Ankara

Hocalı Katliamı’nın 34. yıl dönümü'ne ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı’da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, Azerbaycan halkına taziyeler yinelendi.

