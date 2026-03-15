Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,110.60
BTC/USDT
71,619.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin açıklama

Açıklamada, "Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının 7. yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Tuğba Altun  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünü anarak Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlıktan, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nün insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin açıklama
Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılıyor
Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı
İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının kurbanları 7. yılında anıldı

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının kurbanları 7. yılında anıldı

Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin açıklama

Londra'da başörtülü kadına araç çarpması İslamofobi saldırısı olarak değerlendirildi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama

Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı

Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet