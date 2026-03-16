Gündem

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve "bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatının" en güçlü biçimde kınandığını bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Ankara

Bakanlıktan, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını" bu kez Lübnan'da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğu bir kez daha vurgulandı.

