Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve "bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatının" en güçlü biçimde kınandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin açıklama yapıldı.
- İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları başlattığını duyurdu
"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını" bu kez Lübnan'da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğu bir kez daha vurgulandı.