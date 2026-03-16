Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılında, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığını bir kere daha teyit etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni gayrimeşru bir referandumun neticesinde ilhak ettiği hatırlatılan açıklamada, "(İlhakın) On ikinci yıl dönümünde, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "(Türkiye) Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Yarımada’daki gelişmeleri yakından takip ederek gündemde tutmayı sürdürecektir." vurgusunda bulunuldu.

Kırım'da ne oldu?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna’dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.


