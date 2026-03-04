Dolar
Gündem, İran-İsrail gelişmeleri

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Tuğba Altun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'ye yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

