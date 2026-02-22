Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerini kınadı.

Sercan İrkin  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sekreterliklerinin ortak açıklamasını yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve BAE dışişleri bakanları ile İİT, Arap Ligi ve KİK sekreterliklerinin, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’nin, İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerini kınadığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu, bölgenin güvenlik ve istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiği bildirildi.

Huckabee'nin ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu vizyonla ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmek için kapsamlı planla doğrudan çeliştiği vurgulanan açıklamada, bu vizyon ve planın gerginliğin tırmanmasını önlemek ve Filistin halkının kendi bağımsız devletine kavuşmasını sağlayacak kapsamlı bir çözüm için siyasi bir ufuk yaratmak üzerine kurulu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Planın hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayandığını vurgulayan bakanlıklar, başkalarının toprakları üzerinde kontrolü meşrulaştırmaya yönelik açıklamaların bu hedefleri baltaladığını, gerilimleri körüklediğini ve barışı ilerletmekten ziyade kışkırtma niteliğinde olduğunu belirttiler." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Bakanlar ve genel sekreterler) Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerini kesin olarak reddettiklerini, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesine şiddetle karşı olduklarını ve Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi kategorik olarak reddettiklerini yinelediler."

İsrail'in yayılmacı politikalarının ve hukuka aykırı önlemlerinin devam etmesinin bölgedeki şiddeti ve çatışmayı daha da alevlendireceği ve barış umutlarını zedeleyeceği ifade edilen açıklamada, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız devlet kurma ve kendi kaderini tayin hakkına bağlılıkları yinelenerek, bu kışkırtıcı açıklamaların son bulması çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri tepsi mantısı
Isırgan çorbası
Çullama
Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor
Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hukukçulardan IBAN ile para transferi yapanlara uyarı

Hukukçulardan IBAN ile para transferi yapanlara uyarı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

Ankara-Riyad yeşil enerji işbirliğinde ikinci faz COP31'de imzalanacak

Vatandaşın tatil günleri çalan okul zili şikayetini KDK çözdü

Vatandaşın tatil günleri çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Mısır’dan İran ile büyükelçilik ilişkilerinin yeniden başlatıldığı iddialarına yalanlama

Mısır’dan İran ile büyükelçilik ilişkilerinin yeniden başlatıldığı iddialarına yalanlama
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet