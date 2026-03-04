Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
