Dolar
43.96
Euro
51.19
Altın
5,139.95
ETH/USDT
2,133.00
BTC/USDT
72,900.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar sırasında Kabil tarafında toplam 481 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da 696'yı geçtiğini belirtti.

Yasin Yorgancı  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü

Ankara

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 481 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 696'yı aştığını belirtti.

Kabil tarafında 226 kontrol noktası ile 198 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini bildiren Tarar, Afganistan'daki 35 kontrol noktasının ele geçirildiğini kaydetti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" duyurmuştu.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü

Rusya: ABD ile İsrail'in eylemleri Orta Doğu bölgesini kaotik uçuruma sürükledi

Afganistan yönetimi: Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil

Afganistan yönetimi: Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü
Pakistan-Afganistan hattında çatışma: Geçmişin faturası mı ödeniyor?

Pakistan-Afganistan hattında çatışma: Geçmişin faturası mı ödeniyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet