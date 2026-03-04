Dolar
43.97
Euro
51.19
Altın
5,141.73
ETH/USDT
2,130.80
BTC/USDT
72,760.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Can Efesoy  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı

Benzer haberler

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Doğal gaz arzını kısıtlayan Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarını yükseltiyor

Doğal gaz arzını kısıtlayan Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarını yükseltiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet