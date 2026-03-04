Dolar
Ekonomi

Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), sıvılaştırılmış doğal gaz ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı doğrultusunda mücbir sebep ilan etti.

Hamdi Yıldız  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

İstanbul

Şirket ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerini mücbir sebep ilanından haberdar ettiğini bildirdi.

Katar Enerji, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini belirterek mevcut en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı.

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurmuştu.

