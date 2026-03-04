Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti
Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), sıvılaştırılmış doğal gaz ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı doğrultusunda mücbir sebep ilan etti.
İstanbul
Şirket ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerini mücbir sebep ilanından haberdar ettiğini bildirdi.
Katar Enerji, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini belirterek mevcut en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.