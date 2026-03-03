Dolar
43.98
Euro
50.92
Altın
5,049.12
ETH/USDT
1,948.60
BTC/USDT
66,617.00
BIST 100
12,914.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

QatarEnergy kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini de durdurduğunu açıkladı

Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurma kararının ardından, ülkedeki bazı alt ürünlerin üretimini de askıya aldığını duyurdu.

Ali Altunkaya  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
QatarEnergy kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini de durdurduğunu açıkladı

Doha

Şirketten yapılan açıklamada, Katar’da üretilen bazı petrokimya ve sanayi ürünlerinin üretiminin geçici olarak durdurulacağı, bu kapsamda üre, polimerler, metanol, alüminyum ve diğer bazı ürünlerin üretiminin askıya alınacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce LNG ve bağlantılı ürünlerin üretiminin durdurulmasına ilişkin alınan kararın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

QatarEnergy, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini vurgulayarak, gelişmelere ilişkin en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti.

Şirket, üretimin ne kadar süreyle durdurulacağına ve tesislerin yeniden devreye alınmasına ilişkin takvime dair ayrıntı paylaşmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

Doğal gaz arzını kısıtlayan Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarını yükseltiyor

Doğal gaz arzını kısıtlayan Orta Doğu'daki gerilim kömür fiyatlarını yükseltiyor

QatarEnergy kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini de durdurduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü
Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet