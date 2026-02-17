Dolar
43.72
Euro
51.80
Altın
4,865.07
ETH/USDT
1,974.90
BTC/USDT
67,341.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de "Valiler Buluşması" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akşam yemeği öncesinde çocuklar sevgi gösterisinde bulundu
logo
Dünya, Ramazan 2026

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ile Irak, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

Hussien Elkabany, Ali Semerci, Ali Altunkaya  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

İstanbul

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de yarın ramazan ayının ilk günü olacağını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BAE'de ise Devlet Başkanlığı Divanı, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı da yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını bildirdi.

Irak'ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı da ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını belirtti.

Ramazana perşembe günü başlayacak olan ülkeler

Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmemesi nedeniyle yarının şaban ayının 30'uncu günü olarak kabul edileceğini, 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını duyurdu.

Türkiye, İran ve Suriye ise ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi ramazana özel ışıklandırıldı

THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı
Ramazanda kırmızı et arzında sıkıntı yaşanması beklenmiyor

Ramazanda kırmızı et arzında sıkıntı yaşanması beklenmiyor
Ramazanda oruç süreleri dünya genelinde 12 ila 15 saat olacak

Ramazanda oruç süreleri dünya genelinde 12 ila 15 saat olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet