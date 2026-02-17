Dolar
43.73
Euro
51.73
Altın
4,890.59
ETH/USDT
1,995.70
BTC/USDT
68,119.00
BIST 100
14,352.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %80’e ulaştı. Haliç Köprüsü'nden yayındayız Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
logo
Gündem, Ramazan 2026

THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

Türk Hava Yolları (THY), ramazan ayında iftar saatine denk gelen tüm uçuşlarında misafirlerine özel olarak hazırlanan iftarlıkları sunacak.

Kenan Irtak  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan bu ikramlar, ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlar, ramazanın paylaşma ve bereket ruhunu binlerce metre yüksekte de hissettirecek. Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, THY yolcularına sunulacak.

Ramazan ayı boyunca devam edecek bu özel ikramlar, gökyüzünde kurulan sofralarda birlik, paylaşma ve beraberlik duygusunu pekiştirirken THY'nin misafirlerine verdiği değeri, kültürel mirasa duyduğu saygıyı ve ödüllü hizmet anlayışını bir kez daha güçlü biçimde yansıtıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında önemli katkılar sağlıyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
Bakan Kurum: Yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerim kalmayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı

Ramazanda kırmızı et arzında sıkıntı yaşanması beklenmiyor

Ramazanda oruç süreleri dünya genelinde 12 ila 15 saat olacak

Ramazanda oruç süreleri dünya genelinde 12 ila 15 saat olacak
Gazzeliler çadırların arasında da olsa çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor

Gazzeliler çadırların arasında da olsa çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor
Baklava ve tatlı üreticileri ramazan ayı ve bayram boyunca fiyatları sabitledi

Baklava ve tatlı üreticileri ramazan ayı ve bayram boyunca fiyatları sabitledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet