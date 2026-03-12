İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın rahmet ve bereket ikliminde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ilim yayma camiası mensuplarıyla aynı iftar sofrasını paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Mübarek ramazan ayının son günleri, bizlere ebedi azaptan kurtuluş müjdesinin hatırlatıldığı müstesna zamanlardır. Böylesi bir kurtuluş ikliminde gönüllerimizi birleştiren, kardeşliğimizi güçlendiren iftar sofralarının etrafında buluşmak büyük bir nimettir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bizleri ebedi azaptan kurtulan kullarından eylesin. Sofralarımızdaki bereketi, milletimizin birliğini daim kılsın."