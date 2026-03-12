Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Sayın Guterres'e takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyamızda barışa dair umutları çoğaltmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
