Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,951.90
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, "Dün ve bugün emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Koray Taşdemir  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarihin sayfalarının kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor, bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kadınların birden fazla rolü aynı anda üstlenmeleri ruh sağlıklarını etkileyebiliyor

İletişim Başkanı Duran: Kadının onuru ve emeği, medeniyetimizin temel değerleri arasındaki köklü bir anlayışın ifadesi

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet