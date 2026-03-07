Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
67,247.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları da geçici süre kullanıma kapatılacak.

Büşra Alakoyun  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bugünün dünyasında gençliğin önünde çok geniş bir ufuk bulunmaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerini paylaştı
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan: (ABD-İsrail-İran) Savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik teması sürdürmekteyiz

Benzer haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşım

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

Michelin ödüllü restoran kadınlara emanet

Michelin ödüllü restoran kadınlara emanet
Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor

Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor
Tekirdağ'da kadın öğretmenler halk danslarıyla stres atıyor

Tekirdağ'da kadın öğretmenler halk danslarıyla stres atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet