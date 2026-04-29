İzmir'de tırın 9 araca çarptığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tır sürücüsü ile bir kişi ölürken, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Polislerin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, diğer yaralıların ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova ilçesi İstanbul Caddesi'ndeki Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tırın kontrolden çıktığı belirtildi.

Tırın karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı kazanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazada biri tır şoförü olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikeleri bulunan 2 polis memurumuz ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Kazayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada, kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit olan polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."