Tam Finans yeni şubesini Uşak'ta açtı

Türkiye genelinde 51. şubesini Uşak'ta açan Tam Finans, 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl 67 bin müşteriye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık finansman sağlayan Tam Finans, şubelerinin yanı sıra mobil ekipleriyle de KOBİ'lere ve esnafa finansman akışı sağlamayı sürdürüyor.

Durak Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki Uşak Şubesi'nin açılışı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Çelikcan, faktoring sektöründe 15 yıldır hizmet veren lider bir kuruluş olduklarını söyledi.

Tam Finans'ın büyümeye devam ettiğini dile getiren Çelikcan, "Tam Finans, KOBİ'lerin, esnafın nakit akışlarını düzenlemeleri, sürdürülebilmeleri için onlara finansman ve kaynak sağlar. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolar bir kaynak sağladık. Bu, ticaretin çarklarının dönmesi için çok ciddi bir rakam. Geçtiğimiz yıl 10 şube açtık. Bu yıl bir 9 şube daha açmayı planlıyoruz. Mobil ekiplerle beraber 100 ekip olma hedefimiz var ve bu yıl onu gerçekleştireceğiz. Tam Finans, hızlı ve sürdürülebilir bir çözüm ortağı. Dijitali ve aynı zamanda fiziki sahayı iyi kullanan bir finansal kuruluş." dedi.

KOBİ'yi ve esnafı ticaretin tam göbeğinde konumlandırdıklarını anlatan Çelikcan, şöyle devam etti:

"Tam Finans, onların ticaretlerini büyütmeleri, oradaki üretimleri artırmaları, istihdamı daha büyük boyutlarda sağlamalarına çözüm ortağı oluyor. Biz sadece KOBİ'nin ve esnafın bilançosuna bakarak değil onların ticaretlerine fonlama yapıyoruz. Dolayısıyla girişimciler de Tam Finans ile finansman sağlayabiliyorlar. Özellikle Uşak'ta yeni iş hayatına başlayan KOBİ ve esnafı şubemize bekliyoruz. Türkiye'de kurulan her 10 yeni girişimden biri, ilk finansmanını Tam Finans'tan kullanıyor. Bu sayede ekonominin büyümesine ve ticaretin çarklarının dönmesine katkı sağlıyoruz."

Şubeleşmenin yanında dijitalleşmeyi de sürdürdüklerini ifade eden Çelikcan, "Biz bu hibrit modelin ismine fijital diyoruz. Türkiye'nin de bu alandaki öncü firmasıyız. Hem dijitale yatırım yaparak hızımızı artırıyoruz. Hem de fiziksel sahaya yatırım yaparak oradaki güveni ve müşterilerle olan sürdürülebilir iletişimi, ilişkiyi sağlıyoruz. Sahada 750 arkadaşımız var. Biz bunları dijitalle donattığımız için bu arkadaşlarımızın her birini bir şube olarak görebilirsiniz. Her biri KOBİ'lerin, esnafın ticaretlerinin büyümesi için veya onların hayatlarına devam edebilmesi için her dönem yanlarında oluyor. Bu kriz döneminde de böyle oluyor, zaman zaman kırılgan bir ekonomi olduğu dönemlerde de, nakit akışını sağlayamadıkları dönemlerde de biz KOBİ'yi fijital iş modelimizle destekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 51 şube, 26 mobil ekip ve 1200 çalışan ile faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Çelikcan, şunları kaydetti:

"Büyümemize devam ediyor olacağız. Çünkü biz gerçekten Türkiye'de üreticinin yanında olmaya, gerçek ticareti fonlamaya devam ediyor olacağız. Bu aynı zamanda da bir sorumluluk. Ülkemiz adına da bir sorumluluk. Aynı zamanda yeni gençleri aramıza katıyoruz. Geçtiğimiz yıl 300 yeni mezunu aramıza aldık. Onların finans sektöründe başlayarak bu alanda uzmanlaşmalarını sağlıyoruz. İstihdam konusu çok önemli bizim için. Sadece finanstaki sağladığımız istihdam değil, aynı zamanda kendi içlerindeki istihdamlarını sağlamaya devam etmelerini, büyümelerini destekliyoruz."

Tam Finans Uşak Şube Müdürü Gülsüm Acar da Uşak'ta hizmet verecek olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.