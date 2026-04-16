Tam Finans yeni şubesini Alanya'da açtı

Türkiye genelinde 50 şube ve 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Tam Finans, geçen yılı 67 bin müşteriye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık finansman sağlayarak geride bıraktı.

Şirket, yaygın hizmet ağına sahip faktoring şirketlerinden biri olarak mikro KOBİ'lerin nakit akışını güçlendirmeye devam ediyor.

Alanya şubesiyle Antalya'daki hizmet noktası sayısını artıran şirket, Akdeniz Bölgesi'ndeki ticari hacmini de büyütmeyi hedefliyor.

Antalya’nın turizm ve tarım açısından hareketli ilçelerinden Alanya’da faaliyet göstermeye başlayan yeni şubeyle bölgedeki mikro KOBİ'ler ve küçük esnaf başta olmak üzere işletmelerin finansmana hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşması hedefleniyor.

Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki şube açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Tam Finans Alanya Şube Müdürü Nazifer Kılınç ile Alanya iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Antalya'nın ikinci, şirketin 50'nci şubesinin açılışını Alanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar 60 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çelikcan, "Bugün 50. şubemizin açılışını yaptık. Geçtiğimiz yıl 10 şube açmıştık. Bu yıl bir 10 şube daha açıp 60 sayısına ulaşacağız. Bununla beraber 26 mobil ekibimiz var. Bunu 50'ye çıkarıp yıl sonunda da 100'ün üzerinde ekip ile sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelikcan, Tam Finans'ın KOBİ ve esnafa sürdürülebilir ve erişilebilir finansman ile çözüm ortağı olan lider bir finans kuruluşu olduğunu dile getirerek, 34 ilde 50 şubesi ve 1200 çalışanıyla KOBİ ve esnafa finansman sağladıklarını bildirdi.

Müşterilerle birebir temas kurarak ihtiyaçlarını yerinde analiz ettiklerini anlatan Çelikcan, "fijital" yaklaşımları sayesinde dijital dünyanın hızını sahadaki güçlü organizasyonlarıyla birleştirerek sektör liderliğine ulaşan bir yapı olduklarını kaydetti.

15 yıllık bir firma olduklarını vurgulayan Çelikcan, insan odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Çelikcan, bu yıl ilk çeyrekte 1200 kişiye ulaştıklarını, hedeflerinin 1500 çalışana ulaşmak olduğunu aktararak, Türkiye'nin en yaygın ve en aktif ekiplerinden birine sahip olduklarının altını çizdi.

Çelikcan, KOBİ'yi anlayan KOBİ ile yaşayan ve KOBİ'ye abilik yapan bir konumda olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Faktoring sektörü her yıl büyüyor, gelişiyor. Ticaretin ana damarını besleyen kanal faktoring sektörü. Burada 49 firma yer alıyor. Bunların arasında biz sektör lideri olarak yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolar hacimle KOBİ'lerin yanında olduk. 67 bin müşteriye can suyu olduk. 250 bin işlem yaptık. Bu yıl da bunları yüzde 80 oranında artırmayı düşünüyoruz. Tam Finans, yenilikçi yapısıyla sektörde fark yaratıyor. Tam Finans'ın banka dışı ilk AR-GE merkezi olma özelliği var. Bunun dışında kendi skor kartlarımızı, robotik programları kullanarak fark yaratıyoruz. Hızlı ve çözüm odaklı bir sistemle servis veriyoruz."

Antalya ve Alanya'da 45 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini söyleyen Çelikcan, her sektöre fayda sağladıklarına vurgu yaptı.

Türkiye'de geçen yıl kurulan 10 firmadan birinin Tam Finans ile hayatlarına başladığını kaydeden Çelikcan, "Bu ciddi bir sorumluluk. Ticaretin olduğu yerde olmaya devam edeceğiz. Şu anda 34 ildeyiz. Ancak Anadolu'nun her ilinde, ihtiyacı olan tüm müşterilere 1 saat uzaklıktayız. Büyümeyi de bu yönde yapıyoruz. Son 12 ayda 70 binden fazla firmaya 3 milyar dolara yakın finansman sağlayan Tam Finans büyümeye devam ediyor." diye konuştu.