Tam Finans yeni şubesini Aksaray'da açtı

Türkiye genelinde 52. şubesini Aksaray'da açan Tam Finans, 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl 67 bin müşteriye 2,5 milyar dolarlık finansman sağlayan Tam Finans, şubelerinin yanı sıra mobil ekipleriyle de KOBİ'lere ve esnafa finansman akışı sağlamayı sürdürüyor.

Bahçesaray Mahallesi 200. Cadde'deki Aksaray Şubesi'nin açılışı, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Güler, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, İç Denetim ve İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Alp Eray Ankay, Satış Direktörü Yalçın Yurdagül ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelikcan, Tam Finans'ın 15 yıldır sektörde olan lider bir şirket olduğunu söyledi.

Tam Finans'ın mikro KOBİ ve orta ölçekli firmaların gerçek ticaretlerini fonladığını ve faturalı alacaklarını nakde çevirdiğini belirten Çelikcan, şöyle konuştu:

"Bugün fijital tanımının Türkiye'deki en önemli oyuncusuyuz. Fijital, fiziki sahayı ve dijitali iyi kullanan firmalara deniyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 72 bin firmaya can suyu olduk. Bu yıl bu rakamı 100 bine çıkarmayı düşünüyoruz ve planlıyoruz. Nakit akışında problem yaşayan KOBİ'lerin fonlamalarını ve gerçek ticaretlerindeki kaynak sağlamalarında onların yanında oluyoruz. Özellikle Anadolu'da potansiyeli çok iyi biliyoruz. KOBİ'lerin en büyük problemi düzgün bilançoyu oluşturabilmek. Bu tabii ki hemen ve hızlıca olmuyor. Biz o riski alıp, kaynakları doğru kullanıp, hızlı ve erişebilir bir hizmet sağlıyoruz."

Çelikcan, Aksaray'a daha önceden Konya'dan gelerek hizmet sağladıklarını ifade etti.

Şube açmalarında sahadan gelen geri bildirimlerin çok etkili olduğuna dikkati çeken Çelikcan, şunları kaydetti:

"Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızın çok sayıda müşteri ziyaretleri oluyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon KOBİ'nin kapısını çaldık. Konya'dan gelip buradaki 150 kadar müşterimize hizmet verdik. Bundan sonraki süreçte Aksaray'daki müşteri rakamımızı 1000'e çıkartacağız. Aksaray bulunduğu konum itibarıyla, lojistik ve nakliyat anlamında çok değerli bir noktada. Aksaray'ın organize sanayi yapısı çok güçlü ve yan sanayi anlamında büyük bir atılım içerisinde. Buradaki ticaret ekosistemi çok doğru bir lokasyonda olduğumuzu gösteriyor. Bizler bu ticaretin çarklarının dönmesine yardımcı olacağız."

Tam Finans Aksaray Şube Müdürü Aybüke Nur Yakar ise Tam Finans'ın esnaf ve KOBİ'lerin yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Aksaray'ın hem ticaret hem de tarım şehri olduğunu vurgulayan Yakar, "Bu şehirde çok güzel işler çıkartacağımıza inanıyoruz. Aksaray'ın büyüyen ticaretinde hızlı ve dijital çözümlerle destek olmak için geldik. Bu şehrin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçaş ve Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Güler de açılışta birer konuşma yaptı.