Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı zirvenin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapıldı.

"Katılım Bankalarının Gelecek Stratejileri ve Türkiye’nin Katılım Ekonomisi" paneli

AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğünde yapılan panelde, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Müge Öner ve Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş konuşmacı olarak yer aldı.

"Katılım Esaslı Yatırım Ürünleri: Getiri Performansı, Yeni Modeller" paneli

Panel, AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kibar ve Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer'in katılımıyla yapıldı.

TCMB Başkanı Karahan, AA Katılım Finans Zirvesi Özel Oturumu'nda konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda katılımcılara hitap etti.

"Katılım Finansın Geleceğinde Dijitalleşmenin Rolü" paneli

Zirvenin "Katılım Finansın Geleceğinde Dijitalleşmenin Rolü" başlıklı son paneli ise, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde TOM Bank Genel Müdürü Onur Özkan, Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç ve Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Özer Baran'ın katılımıyla düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zirvenin kapanış oturumunda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA Katılım Finans Zirvesi'nin Kapanış Oturumu'nda konuştu.