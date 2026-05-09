SAHA 2026'da sergilenen savunma sanayisi ürünleri vatandaşların ilgi odağı oldu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, fuar son gününde halkın ziyaretine de açıldı. Fuar kapsamında sergilenen savunma sanayisi çözümleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Sergilenen ürünler arasında kamu ve özel savunma sanayisi şirketlerine ait birçok ürün bulunuyor. Ziyaretçiler, ürünlerin donanım ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, stantlardan sorumlu saha görevlilerinden detaylı bilgi aldı.

"Büyüyünce makine mühendisi olup Roketsan'da çalışacağım"

Fuara babasıyla gelen ortaokul öğrencisi Eyüp Ensar Güzelgün, büyüyünce makine mühendisi olup Roketsan'da çalışacağını söyledi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Yahya İrken, fuarı babasıyla gezdiğini, en çok YILDIRIMHAN'ı beğendiğini söyledi.

Emekli Bülent Pınar ise savunma sanayisi fuarlarının sıkı takipçisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Fuarda her şeyi beğendim. Yapılan ürünlerin hepsi çocuklarımız için. Biz Türk olarak hiçbir zaman için kendimiz için değil geleceğimiz evlatlarımız ve çocuklarımız için mücadele ederiz. Hiçbir insan 'ben öleceğim' diye değil, 'annem ölecek' diye değil, 'evladım ölecek' diye değil, 'vatanımın geleceği ne olacak' diye mücadele eder. Türk beklenendir, Türk özlenendir, Türk her şeyi halledendir ve çözendir. Bu fuar bir kere daha Türk'ün gelecekteki dünyanın hakimi olduğunu gösterecek.”

"Savunma sanayisinde çalışmayı düşünüyorum"

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Şevval Bilgin, "Fuarı çok beğendik. En çok Anka ve YILDIRIMHAN'ı beğendim. Çok hoşuma gittiler. Yeni bir teknoloji. Savunma sanayisinde çalışmayı düşünüyorum. Yazılım ve proje yönetimi gibi düşünüyorum." dedi.

Düzce'den 5 arkadaşıyla fuara gelen Bekir Olgun, fuar için "Hani derler ya anlatılmaz yaşanır yani. KIZILELMA ve YILDIRIMHAN'ı beğendim." ifadesini kullandı.

İstanbul Kartal'dan fuara gelen Yahya Koçak da fuarın tamamını gezdiğini anlatarak, en çok YILDIRIMHAN balistik füzesini beğendiğini ifade etti.

Kitapçılık yapan Azim Çelik, İstanbul’daki bütün savunma sanayisi fuarlarına geldiğini belirterek, füze ve roketlere özel ilgisi olduğunu anlattı.

