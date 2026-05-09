Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-26 sezonunu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

[1/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [2/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [3/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [4/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [5/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [6/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [7/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [8/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Erzurum'da coşkuyla kutladı. [9/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Erzurum'da coşkuyla kutladı. [10/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [11/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [12/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [13/21] Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [14/21] Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [15/21] Tekirdağ’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [16/21] Tekirdağ’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [17/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [18/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [19/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [20/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [21/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. × [1/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [2/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [3/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [4/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [5/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [6/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [7/21] Gaziantep’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı. [8/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Erzurum'da coşkuyla kutladı. [9/21] Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Erzurum'da coşkuyla kutladı. [10/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [11/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [12/21] Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [13/21] Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [14/21] Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [15/21] Tekirdağ’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [16/21] Tekirdağ’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [17/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [18/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [19/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [20/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı. [21/21] Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarların takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.



İstanbul'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar da maçın bitiminden itibaren takımlarının şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlamaların merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddeye gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı.

Avcılar Marmara Caddesi'nde toplanan taraftarlar da sloganlar atarak şampiyonluğu kutladı.

Fotoğraf : Cem Tekkeşinoğlu/AA

Sultangazi ve Esenyurt'ta, sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çaldı. Taraftarlar, araçlardan Galatasaray marşları söyleyip takımlarının bayraklarını salladı.

Beykoz ile Üsküdar Sahil Hattı'nda da çok sayıda taraftar araçlarıyla konvoy yaptı. Kornalara basan taraftarlar, Galatasaray bayrakları sallayarak marşlar söyledi.

Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı, havai fişek patlattı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu atmayı tercih etti.

Kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerdeki ana arter ve caddelerde trafik adeta durma noktasına geldi.

Fotoğraf : Cem Tekkeşinoğlu/AA



İzmir'de de marşlar söyleyen taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak bayrak ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Fotoğraf : Berkan Çetin/AA

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurt dışında da kutlandı

Bakü'de Hazar Denizi kıyısındaki sahada kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden yüzlerce taraftar, maçın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından meşaleler yakan, marşlar söyleyen ve ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan taraftarlar, uzun süre tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Süper Lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Segeltorg Meydanı'nda ellerinde bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla tezahüratta bulunarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kutlama sonrası sarı kırmızlı taraftar araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı.