Süper Lig şampiyonu Galatasaray için kutlama mesajları Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için kutlama mesajları yayımlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını, taraftarlarını ve tüm camiasını tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadeleyle futbolumuza değer katan, milyonlarca sporsevere heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Galatasaray'a tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon Galatasaray'ı, teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve taraftarları kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sezon boyunca başarılı performans ortaya koyduğunu belirttiği Galatasaray Spor Kulübü'nü kutladı, futbolcuları, teknik heyetini ve taraftarları tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu'nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı kırmızılı camiayı, başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, Galatasaray'ın sezon boyunca istikrarlı performans gösterdiğini belirterek, bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "2025-2026 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk heyecanını yaşayan sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları kutlarım." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı kutlayarak, sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan tebrik

Türkiye Futbol Federasyonunun, internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."