Tam Finans'ın "Birikim: Bir Sanat Yolculuğu" sergisi sanatseverlerle buluştu

Tam Finans'tan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı'nın üstlendiği sergi, genel müdürlük binasında açıldı.

Çalışanların, ailelerinin, iş ortaklarının ve sanatçıların üretimlerini aynı çatı altında bir araya getiren seçki, kurumun kolektif hafızasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Tam Finans çalışanlarının ve aile üyelerinin üretimlerinden oluşan eserlerin yanı sıra çalışanların kişisel koleksiyonlarından seçilen parçalar, geçmiş sergilerden kurum koleksiyonuna dahil edilen çalışmalar, usta sanatçıların eserleri ve yıllar içinde iş ortaklarına armağan edilen eserler, sergide yer alıyor.

Resimden heykele uzanan seçki, ortak üretim kültürünü ve zaman içinde oluşan kurumsal hafızayı sanatın diliyle yorumluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertaç Çıralı, şunları kaydetti:

"Tam Finans olarak ortaya koyduğumuz her yolculuğun merkezinde insan var. Finansal çözümlerde olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kalıcı değer oluşturmayı önemsiyoruz. 'Birikim: Bir Sanat Yolculuğu' sergisi, yıllar içinde çalışanlarımızla, ailelerimizle, sanatçılarla ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz ortak hafızanın güçlü bir yansıması oldu. Biz gerçek birikimin, paylaşılan deneyimlerde, yaratıcılıkta ve geride bırakılan izlerde saklı olduğuna inanıyoruz."

Sergi, 8 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.