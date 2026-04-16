Tam Finans 2026'da 100 bin yeni KOBİ ve yüzde 100 büyüme hedefliyor Faktoring sektöründe faaliyet gösteren Tam Finans, 2026'nın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 30'luk büyüme başarısını yıl sonunda 100 bin yeni KOBİ'ye ulaşarak yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağı ve teknoloji odaklı finansman yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Tam Finans, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve geri kalanına dair büyüme hedeflerini İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Etkinlik, Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Tam Finans Mali İşler Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Mete Önol ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda aktarılan bilgiye göre, son 12 ayını 70 bini aşkın firmaya 3 milyar dolara yakın finansman sağlayarak tamamlayan şirket yeni yıla yükseliş ivmesiyle girerken, müşteri sayısını ve işlem hacmini artırmaya devam etti.

Yılın ilk 3 ayında 33 bin 890 KOBİ'ye ulaşarak finansman sağlayan şirket, mikro KOBİ'lerin ve küçük esnafın nakit akışını güçlendirmeye yönelik çözümler sundu.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

İlk çeyrek verileri hedefleri destekliyor

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, etkinlikte AA muhabirine, 2025'i 65 bin KOBİ'ye finansman sağlayarak tamamladıklarını söyledi.

Karamanlı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 30'luk büyümeyle 36 milyar liralık hacme ulaştıklarını, son 12 aylık verilere göre ise KOBİ'lere 111 milyar liraya ulaşan bir finansman sağladıklarını dile getirdi.

Karamanlı, müşteri sayılarının da 72 bine ulaştığını ifade ederek, 2025'i yüzde 100 büyümeyle tamamladıklarını, performanslarını 2026'da da sürdürerek 2 katı büyüme sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İlk çeyrek verilerinin de hedeflerini destekler nitelikte olduğunu dile getiren Karamanlı, 2026'da karlılık açısından geçen yıla oranla yüzde 10 daha önde gittiklerini ifade etti.

Karamanlı, 2025'te faktoring sektöründe yüzde 42'lik aktif ve yüzde 39'luk cirosal büyüme yaşandığına dikkati çekerek, "Biz yüzde 100 büyüme yakalayarak 2025'i sektörün çok daha ötesinde büyüyerek tamamladık. Aslında bu 2025'e özel değil, biz 5 yıldır aşağı yukarı her sene iki katına yakın büyüme başarısını yakalıyoruz." diye konuştu.

100 bin yeni KOBİ'ye ulaşma planı

Sektörün üzerinde büyüme sağlama başarısını göstermelerinin arkasında iki önemli unsurun yer aldığını belirten Karamanlı, bunları "kredi değerlenmesi yapabilecek yetkinliklerinin çok gelişmiş olması" ve "alanında yetkin saha ekiplerinin yaygın ağlarıyla KOBİ'lere erişebilir olması" olarak sıraladı.

Karamanlı, son dönemde gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımlarının kendilerini sektörde öne çıkardığına işaret ederek, 11 yıldır geliştirdikleri yapay zeka destekli "kredi skor" altyapısını kullandıklarını söyledi.

Altyapılarıyla müşterilerinden gelen başvuruları saniyeler içinde hiçbir evrak almaksızın değerlendirip hızlı şekilde cevapladıklarını anlatan Karamanlı, bu durumun Tam Finans'ı rakipleri arasında çok avantajlı bir konuma getirdiğini belirtti.

Karamanlı, sadece Tam Finans'ın büyümesine değil, KOBİ'lere sağladıkları destekle Türkiye'nin büyümesine de hizmet etmeyi amaçladıklarının altını çizerek, şirketin gelecek vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen seneki ciromuzu 2026'da ikiye katlamak en önemli hedeflerimizden. İlk çeyrekte gösterdiğimiz büyüme bu hedefe erişebileceğimizin en önemli göstergesi. Çok iddialı bir hedef olmasına rağmen müşteri sayısında büyük bir artış yakalayarak 2026'da 100 bin yeni KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu hedeflerimizi sağlayabilmek adına AR-GE merkezimizde her gün yeni teknolojiler ve geliştirmeler deniyoruz. Müşterilerin daha hızlı işlem yapması için mobil teknolojilere devamlı yatırımlar yapıyoruz. Şube sayılarımızı da daha çok müşteriye ulaşmak adına her geçen gün artıracağız. Bugün 50 şube ve 28 adet mobil ekibimiz ile hizmet veriyoruz ve 2026'da 9 yeni şube açarak bu sayıyı 59'a çıkarma hedefimiz var."