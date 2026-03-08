Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Kars
Erzurum'da, önceki gün yağan karın ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı.
Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürüyor.
Kar kalınlığının 42 santimetre ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 0,9 kilogram yağış düştü.
Kars
Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Karla beyaza bürünen Fethiye Camisi ve çevresi güzel görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.
Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu.
Sarıkamış ilçesinde ise aralıklarla devam eden kar sonrası her taraf beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları ve ağaçlar karla kaplandı.
Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, rotatif ve greyderlerle yol genişletme çalışması başlattı.
Akyaka ilçesinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Çatılarda buz sarkıtları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.