Gündem

MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda aldığı dağcılık eğitiminden görüntüler paylaşıldı.

Utku Şimşek  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu koşullar altında, karla kaplı dağda gerçekleştirdiği eğitimin görüntüleri yer aldı.

