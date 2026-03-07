MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda aldığı dağcılık eğitiminden görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu koşullar altında, karla kaplı dağda gerçekleştirdiği eğitimin görüntüleri yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı