Dolar
44.08
Euro
51.04
Altın
5,095.05
ETH/USDT
2,042.60
BTC/USDT
69,774.00
BIST 100
12,884.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız
logo
Yaşam

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkeze yakın ormanlık alanlarda ise havanın ısınmasıyla çiçekler açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yedigöller Milli Parkı bölgesinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü görülürken, kent merkezine yakın bölgelerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı yüksek kesimlerde kış mevsimi, diğer alanlarda ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
İran'a yönelik saldırıların ardından dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tutuklu sanık tahliye edildi
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı

Benzer haberler

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'da lise öğrencileri uçak kanatlarındaki titreşimden elektrik üreten sistem geliştirdi

Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu

Bayburt'ta menderesler karla kaplandı

Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi

Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet