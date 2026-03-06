Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.
Bolu
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkeze yakın ormanlık alanlarda ise havanın ısınmasıyla çiçekler açtı.
Yedigöller Milli Parkı bölgesinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü görülürken, kent merkezine yakın bölgelerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Karla kaplı yüksek kesimlerde kış mevsimi, diğer alanlarda ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.
