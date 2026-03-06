Dolar
Gündem

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve beraberindeki medya ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk ilkeleriyle güvence altına alınmış temel bir değerdir. Basın çalışanlarını hedef alan bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
