Balıkesir’de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Cami’sinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi: 2025, gazeteciler için en ölümcül yıl oldu, en fazla öldüren İsrail

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılının gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu açıkladığı raporda, geçen yıl yaşamını yitiren 129 gazeteciden 86’sının İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Gazetecileri Koruma Komitesi: 2025, gazeteciler için en ölümcül yıl oldu, en fazla öldüren İsrail

Ankara

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan CPJ, kayıt tutmaya başladıkları 30 yılı aşkın sürede 2025’in gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu vurguladı.

"2025’te Rekor Sayıda 129 Basın Mensubu Öldürüldü, Ölümlerin Üçte İkisi İsrail Kaynaklı" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Raporda, geçen yıl basın mensuplarının dörtte üçten fazlasının "çatışma ortamlarında" hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan ilk 5 sıralamada ölümler, İsrail saldırılarında 86, Sudan’daki saldırılarda 9, Meksika’daki saldırılarda 6, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 4 ve Filipinler’de 3 gazeteci olarak kayıtlara geçti.

İsrail "önemli istisna"

Liste başındaki İsrail'in basın mensuplarının öldürülmesiyle ilgili "açık ara önde olduğuna" dikkat çekilen raporda, "Diğer ülkelerdeki sayılar İsrail'e kıyasla hala çok düşük. İsrail önemli bir istisna teşkil etmekte. Dünya genelinde gazeteci ölümlerinin artmasının temel nedeni, basına yönelik saldırılarda süregelen cezasızlık kültürü." ifadesi kullanıldı.

CPJ'nin 1992'de belgelemeye başlamasından bu yana İsrail ordusunun "diğer tüm ordulardan daha fazla gazeteciyi hedef alan cinayet işlediği" kaydedilen raporda, İsrail saldırılarında geçen yıl öldürülen 86 basın mensubunun yüzde 60'ından fazlasının "Gazze'den haber yapan Filistinliler" olduğu vurgulandı.

İHA ile öldürülen gazeteci sayısı arttı

2025 rakamlarındaki insansız hava araçlarıyla (İHA) öldürülen gazeteci sayısındaki artışın "açık bir uyarı işareti" olduğu belirtilen raporda, İHA'ların uzaktan kumanda edildiği ve hedefleri görsel olarak tespit edebildiğine dikkati çekildi.

İHA saldırılarında 2023'te 2, 2024'te 21, 2025'te 39 gazetecinin öldürüldüğü bilgisine yer verilen raporda, son 3 yılda İsrail'in "İHA saldırılarıyla öldürülen gazetecilerin yaklaşık yüzde 75'inden sorumlu" olduğu kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen CPJ Üst Yöneticisi (CEO) Jodie Ginsberg, medyaya saldırıların, diğer özgürlüklere yönelik saldırıların önde gelen bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu cinayetleri önlemek ve failleri cezalandırmak için çok daha fazlası yapılmalı. Gazeteciler haberleri bildirdikleri için öldürüldüğünde hepimiz risk altındayız." ifadesini kullandı.

