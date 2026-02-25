Dolar
Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Cami'sinde cenaze töreni düzenleniyor.
Gündem

İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Metin Aydemir  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı

İzmir

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Finans evleri" deşifre edildi

Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü şekilde hareket ettikleri, Menemen ilçesinde belirlenen 3 adresin suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde "finans evi" olarak kullanıldığı tespit edildi.

Bu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden yasa dışı bahis kaynaklı para transfer işlemlerinin ve canlı destek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, şüphelilerin üçüncü şahıslar adına temin edilen banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, söz konusu gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi.

İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı
