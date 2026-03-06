AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."
