Dolar
44.07
Euro
51.25
Altın
5,166.45
ETH/USDT
1,976.20
BTC/USDT
68,000.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentinde saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı.

Putin, ⁠Pezeşkiyan'a, saldırılar sonucunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi ile askeri-siyasi yönetim temsilcilerinin öldürülmesi, çok sayıda sivil kaybın yaşanması nedeniyle başsağlığı diledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, Rusya'nın, "çatışmaların derhal sonlandırılması, İran ve tüm Orta Doğu bölgesiyle ilgili sorunların güçle çözümünden vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumu" teyit edildi. Putin, bu bağlamda Basra Körfezi ülkeleri liderleriyle sürekli temas halinde olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan da ülkesinin egemenliği ve bağımsızlığını savunan İran halkıyla dayanışma içerisinde olmasından dolayı Rusya'ya teşekkür ederek, çatışmanın akışı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Putin ile Pezeşkiyan, çeşitli kanallar aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

İletişim Başkanı Duran'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet