Dolar
44.07
Euro
51.25
Altın
5,170.20
ETH/USDT
1,978.80
BTC/USDT
68,158.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentinde saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

Washington

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşundan (DFC) yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan denizcilik reasüransının uygulanmasına yönelik ayrıntılı plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdukları aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, söz konusu planın deniz ticaretine olan güveni yeniden tesis edeceği, uluslararası ticareti istikrara kavuşturacağı ve İran ile yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ve müttefik şirketleri destekleyeceği vurgulandı.

Plan kapsamında yaklaşık 20 milyar dolara kadar oluşabilecek zararların sigortalanacağı belirtilen açıklamada, bu sigortanın yalnızca belirli kriterleri karşılayan gemilere uygulanacağı kaydedildi.

Sigortanın başlangıçta gemi gövdesi ve makine ile yük teminatlarına odaklanacağı aktarılırken, DFC ve ABD Hazine Bakanlığının planın uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFC Üst Yöneticisi Ben Black, "Reasürans planımızın petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübreyi Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek tekrar dünyaya ulaştıracağından eminiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı
Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu

Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet