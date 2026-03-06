Dolar
44.07
Euro
51.17
Altın
5,141.36
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
68,177.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’de saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, İstanbul’da 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen “Aydınlık Gelecek Ödülleri”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle ülkede yükselen benzin fiyatlarının düşmesinin aylar değil haftalar süreceğini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

New York

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Fox News kanalında katıldığı yayında, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD donanmasının gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmesinin ne kadar hızlı gerçekleşeceğine dair soruya Wright, "Mümkün olduğunca çabuk." yanıtını verdi.

Wright, şu anda ABD'nin tüm askeri varlıklarının odak noktasının "İran'ın komşularına ve bölgedeki Amerikalılara zarar verme kapasitesini bastırmak" olduğunu belirterek, "Bu nedenle önce onların sorun çıkarma yeteneklerini büyük ölçüde azaltmalıyız. Ardından makul olduğu anda gemileri boğazdan geçirmeli ve enerji akışını yeniden sağlamalıyız." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hindistan'ın Rus petrolü alımına neden izin verildiği sorusu üzerine de Wright, bunun pragmatik bir adım olduğunu savundu.

Wright, "Bu Rusya'ya karşı politikada bir değişiklik değil. Ancak Güney Asya'da Hindistan rafinerilerinin yakınında birçok Rus petrol tankeri var. Hindistan ve tüm Asya ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden çok fazla petrol alıyor. Sorun da burada. Rafinerilerin çalışmaya devam edebilmesi için petrolü getirmeye yönelik pragmatik çözümler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye Amerikan petrolünün nakliyesinin daha uzun sürdüğünü dile getiren Wright, hızlı hareket etmek için piyasada bulunan bazı "yüzen varillerin" rafinerilere taşınmasına karar verdiklerini anlattı.

Wright, benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair soru üzerine, "En kötü ihtimalle birkaç hafta süreceğini düşünüyorum, birkaç ay değil. İran 47 yıldır, tüm rejimin tarihi boyunca, enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Şu anda onların yıkım yaratma, Amerikalıları öldürme ve komşularını terörize etme yeteneklerine nihayet son vermek için küçük bir kesinti yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Chris Wright, ABD yönetiminin enerji maliyetlerini düşürmek için nükleer tesisleri yeniden açmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de benzinin ortalama fiyatı geçen haftaya göre yüzde 11,3 artarak galon başına 3,32 dolara ulaştı.

AAA'dan 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimler ve artan ham petrol fiyatlarının, ilkbaharda yükselen taleple birlikte benzin fiyatlarını yukarı çektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığın davası 23 günde sonuçlandı
DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı
Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi
Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, Sakarya'da milli hızlı treninin yol testleri törenine katıldı
İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame

Benzer haberler

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

IEA Başkanı Birol: Petrolde arz yeterli, bu aşamada toplu bir eylem planı yok

Rusya: Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor

Pekin yönetimi Hürmüz'deki olası enerji arz şokuna karşı önlemlerini devreye alıyor

Pekin yönetimi Hürmüz'deki olası enerji arz şokuna karşı önlemlerini devreye alıyor
Hürmüz Boğazı riski Avrupa'yı yeni bir enerji krizinin eşiğine taşıyor

Hürmüz Boğazı riski Avrupa'yı yeni bir enerji krizinin eşiğine taşıyor
Hürmüz gerilimi stratejik petrol rezervlerini yeniden gündeme taşıdı

Hürmüz gerilimi stratejik petrol rezervlerini yeniden gündeme taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet