Dolar
44.07
Euro
51.25
Altın
5,170.26
ETH/USDT
1,976.20
BTC/USDT
68,112.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentinde saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Zeynep Yeşildal  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet