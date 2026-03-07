Dolar
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

