Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul/Roma
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-İtalya işbirliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğunu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.
Erdoğan, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayisi konusunda işbirliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, öncelikle İtalya'nın stratejik ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'ye, maruz kaldığı haksız füze saldırısı karşısında dayanışmasını ve yakınlığını ifade etti." ifadesi kullanıldı.
İki liderin, Meloni'nin son günlerde Orta Doğu'daki farklı paydaşlarla gerçekleştirdiği temaslar temelinde, bölgedeki gelişmeler ve krizin küresel düzeydeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın iletişimi sürdürme hususunda mutabık oldukları belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.